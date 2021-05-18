Москвичам рекомендовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Из-за ожидаемой 30-градусной жары жителям столицы рекомендовали сократить физические нагрузки и время нахождения на улице. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, во вторник в городе температура может повыситься до 31 градуса тепла, а в области – до 33. Ожидается что этот день станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

"Уже сейчас столбики термометров показывают выше 23 градусов. Избегайте длительного пребывания на улице и сократите физические нагрузки", – говорится в сообщении.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве и Подмосковье пик жары во вторник придется на послеполуденные часы. Специалист отметил, что в это время проводить время на свежем воздухе стоит с осторожностью, так как будет очень активная ультрафиолетовая радиация. Пожилым рекомендуют вовсе не выходить на улицу.

Также специалист предположил, что 18 мая в столице может быть установлен абсолютный температурный рекорд. По мнению синоптика, во вторник днем воздух в городе прогреется до +32 градусов.

Вильфанд рассказал, что действующий рекорд для 18 мая составляет 29,1 градуса тепла. Показатель был зафиксирован в конце XIX века.

17 мая в городе был побит прошлый температурный рекорд для этой даты, который был зафиксирован 63 года назад. Воздух в столице прогрелся до 27,5 градуса.

Из-за сильной жары в Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности. МЧС просит внимательно отнестись к прогнозу: по возможности долго не находиться на жаре и солнце и не забывать про питьевой режим.