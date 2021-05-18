Рекордная жара за всю историю метеонаблюдений ожидается во вторник в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Абсолютный температурный рекорд может быть установлен в Москве во вторник, 18 мая. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РБК.
По мнению синоптика, во вторник днем воздух в городе прогреется до +32 градусов.
"В центре европейской России будет очень тепло, температура прогнозируется выше рекордных значений за все 143 года метеонаблюдений", – подтвердил Вильфанд.
Он рассказал, что действующий рекорд для 18 мая составляет 29,1 градуса тепла. Показатель был зафиксирован в конце XIX века.
Метеоролог отметил, что в ночные часы температура воздуха будет также крайне теплой. При этом уже 19 мая в столицу придет похолодание.
"Уже в среду станет немного облачнее, пойдут кратковременные дожди и около +25 (градусов. – Прим. ред.)", – заявил Вильфанд.
В четверг, 20 мая, температура воздуха в городе упадет до +18 градусов, заключил синоптик.
Ранее предполагалось, что в Москве во вторник, 18 мая, может быть обновлен температурный рекорд позапрошлого века. В столичном метеобюро отмечали, что рекорд фиксировался дважды – в 1897 и 1898 годах.
До этого Вильфанд объяснял, что в Москве установилась субтропическая жара. По его словам, такая погода более характерна для конца июля в Краснодарском крае.
Москвичам из-за установившейся в городе жары рекомендовали пить больше воды, носить головные уборы и избегать перегрева на солнце.
Метеоролог рассказал, как долго в Москве продлится жара
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