Температурный рекорд XIX века может быть побит в Москве во вторник

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве во вторник, 18 мая, может быть обновлен температурный рекорд позапрошлого века, передает столичное метеобюро.
"Завтра в столице с огромной долей вероятности будет превзойден температурный рекорд для 18 мая, который фиксировался дважды, в 1897 и 1898 годах, и составил 29,1 градуса", – приводит "Интерфакс" сообщение организации.
Метеорологи отметили, что во вторник температура может подняться на полградуса выше понедельника. 17 мая специалисты зафиксировали температуру 30,5 градуса.
Ранее москвичам из-за установившейся в городе жары рекомендовали пить больше воды, носить головные уборы и избегать перегрева на солнце.
Также сообщалось, что в среду в столице пройдут ливни, которые собьют аномальную жару. В этот день начнут собираться облака и пройдут короткие ливни с грозами, которые продолжатся в четверг и пятницу.
К концу рабочей недели температура воздуха упадет до 15–20 градусов днем и до 7–12 – ночью.
В Москве побит температурный рекорд
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