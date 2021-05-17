Температурный рекорд XIX века может быть побит в Москве во вторник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве во вторник, 18 мая, может быть обновлен температурный рекорд позапрошлого века, передает столичное метеобюро.

"Завтра в столице с огромной долей вероятности будет превзойден температурный рекорд для 18 мая, который фиксировался дважды, в 1897 и 1898 годах, и составил 29,1 градуса", – приводит "Интерфакс" сообщение организации.

Метеорологи отметили, что во вторник температура может подняться на полградуса выше понедельника. 17 мая специалисты зафиксировали температуру 30,5 градуса.

Ранее москвичам из-за установившейся в городе жары рекомендовали пить больше воды, носить головные уборы и избегать перегрева на солнце.

Также сообщалось, что в среду в столице пройдут ливни, которые собьют аномальную жару. В этот день начнут собираться облака и пройдут короткие ливни с грозами, которые продолжатся в четверг и пятницу.

К концу рабочей недели температура воздуха упадет до 15–20 градусов днем и до 7–12 – ночью.