В Гидрометцентре спрогнозировали "опасное" солнце в мае

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, когда солнечное излучение станет опасным для жителей.

С 2020 года в ведомстве начали наблюдение за показателями индекса ультрафиолетового излучения (УФ). Это позволяет предупреждать об опасности пребывания под прямыми солнечными лучами.

Вильфанд пояснил, что наиболее опасным солнечное излучение становится в момент, когда солнце располагается высоко в небе.

"Считать (индекс ультрафиолетового излучения. – Прим. ред.), думаю, начнем с середины мая. В Южном федеральном округе раньше – примерно во второй половине апреля – в конце апреля", – заявил специалист.

Метеоролог порекомендовал жителям РФ наслаждаться солнцем в апреле. Сейчас оно безопасно, полезно и дарит хороший загар, пояснил Вильфанд.

"Сейчас та ситуация, когда солнце полезное. В нем мало ультрафиолета, апрельский загар полезен, в отличие от июньского, например", – заключил синоптик.

Индекс ультрафиолетового излучения оценивается по шкале от 1 до 11, где 1 – низкий уровень, а 11 – экстремальный. При показателе от 3 до 7 в полдень рекомендуется оставаться в тени. При значениях от 8 и выше специалисты советуют пережидать полуденные часы внутри помещения.

Ранее Вильфанд рассказал, когда наступит лучшее время для принятия солнечных ванн в Москве. По мнению синоптика, солнечная погода продержится в столице до середины недели.