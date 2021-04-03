Синоптик назвал сроки прихода потепления в ЦФО

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Названы сроки прихода солнечной погоды и потепления в Центральный федеральный округ. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
Специалист заявил, что погода после некоторых сложностей начнет улучшаться в выходные.
"В воскресенье солнце уже будет светить в течение половины суток. Хорошее, теплое, апрельское", – сказал Вильфанд.
По прогнозу метеоролога, в понедельник, 5 апреля, потеплеет до +10 градусов. При этом к среде температура воздуха может подняться до 13 градусов тепла.
Вильфанд также заверил, что в первой половине следующей недели осадков не ожидается.
"Хорошая, теплая погода с солнцем. Это касается ЦФО в целом", – подчеркнул синоптик.
Он добавил, что до вторника, 6 апреля, температура воздуха ночью будет отрицательной.
Ранее Вильфанд рассказал, когда наступит лучшее время для принятия солнечных ванн в Москве. Специалист объяснил, что в сейчас солнечная энергия сравнима с третьей пятидневкой сентября.
Москвичам рассказали о погоде в выходные
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