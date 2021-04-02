До 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В ночь на пятницу, 2 апреля, в столице выпало от 2 до 9 миллиметров осадков. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В настоящее время в Москве продолжается дождь с мокрым снегом. По прогнозам синоптиков, такая погода продолжится до полудня. Днем столбики термометров будут показывать около +7 градусов.
Уточняется, что норма осадков для столицы в этом месяце составляет 44 миллиметра. Так, прирост влаги за ночь в Москве местами составил до 20% от месячного показателя.
"Мосводосток" очищает водоприемные решетки и дежурит в местах возможных временных скоплений воды, заключили в комплексе городского хозяйства.
Ранее сообщалось, что сильный снегопад обрушился на Москву. Из-за дождя и мокрого снега в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, предупреждение будет действовать до 18:00 пятницы.
В некоторых районах столицы снова пошел снег
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