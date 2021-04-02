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Москва 24

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Общество

08:03

Сильный снегопад обрушился на Москву

общество погода

Фото: Москва 24

Сильный снегопад обрушился на Москву. Из-за дождя и мокрого снега в городе объявлен желтый уровень погодной опасности.

По данным синоптиков, предупреждение будет действовать до 18 часов пятницы, 2 апреля. Дождь с мокрым снегом, как отмечают специалисты, будет интенсивным в первой половине дня, к вечеру осадки прекратятся, но где-то все равно их вероятность есть. В течение дня воздух прогреется до плюс 7 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о погодных неприятностях в Москве в пятницу.

"Основные неприятности ожидают жителей столичного региона в пятницу, потому что мы будем во власти циклона, который будет проявлять все черты южного. Это значит, что дождя будет достаточно много", – рассказала специалист.

По ее словам, в московском регионе может выпасть 25–30% месячной нормы осадков, которая для апреля составляет 44 миллиметра.

Видео: Москва 24

Также специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Центральной России апрель начнется с похолодания. Он отметил, что в середине месяца ожидается очередная волна "арктического холода". Похолодания возникнут из-за североатлантических циклонов. Ночью будет от минус 2 до 3 градусов, а днем – от 4 до 9 градусов тепла.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшее время москвичам не стоит ждать солнечную погоду.

"Пока циклоническая деятельность до понедельника-вторника. Прояснения будут, конечно, но того солнышка на голубом небе ждать не стоит", – отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что апрель в столице будет неоднородным. По его словам, месяц начнется с теплой, но хмурой погоды.

Видео: Москва 24

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