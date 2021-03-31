Москвичей предупредили о высокой вероятности половодья

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В Москве существует высокая вероятность весеннего половодья, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что наполняемость пяти столичных водохранилищ может составить от 80 до 100%.

"Вероятность условий для половодья примерно 30%, это очень высокие цифры", – цитирует Вильфанда Агентство "Москва".

Он уточнил, что если половодье и случится, то не в ближайшие дни.

Ранее сообщалось об опасности аномального весеннего половодья в Московской области.

Подтопления являются следствием снежной зимы. Наиболее опасный участок половодья ожидается на подмосковной части реки Оки.