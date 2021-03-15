Гидрометцентр сообщил об аномальном половодье в Подмосковье

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Руководитель Гидрометцентра Сергей Борщ предупредил об опасности аномального весеннего половодья в Московской области. Об этом он заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По словам специалиста, подтопления являются следствием снежной зимы. Наиболее опасный участок половодья ожидается на подмосковной части реки Оки.
"Участок от Серпухова до Каширы будет на 1,7–1,8 метра выше нормы. Больше обычного будет и на Клязьме, до 0,6 метра превысит норму", – уточнил Борщ.
Метеоролог также отметил, что повысится уровень воды и на Москве-реке. В районе Коломны он будет на 0,2–0,3 метра выше нормы. Кроме того, глава Гидрометцентра предупредил о затоплении пониженных участков местности, причем в нынешнем году их больше, чем в 2020-м.
В Москве ранее утвердили регламент действий городских служб при половодье и паводке. В документе прописаны зоны ответственности каждой службы, что позволит при необходимости синхронизировать работу и исключить нештатные ситуации.
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