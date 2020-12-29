Эксперты заявили, что в 2020 году стало больше опасных природных явлений

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Эксперты рассказали о возросшем числе опасных погодных явлений в 2020 году. По мнению специалистов, тенденция сохранится и в дальнейшем, сообщает газета "Известия".

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, первые два месяца 2020 года были аномально теплыми.

"Связано это с тем, что воздушные массы из Атлантики впервые в течение января и февраля определяли погодный режим не только в центральной части России, но и далеко за Уралом", – объяснил специалист.

Он также отметил, что средняя температура по стране в начале года была выше нулевой отметки. А из-за отсутствия снега средняя полоса России лишилась традиционных половодий, что в дальнейшем негативно сказалось на урожайности.

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России (WWF) Алексей Кокорин обратил внимание на то, что в 2020 году стали чаще происходить экстремальные явления – например, выросло число тундровых пожаров. Кроме того, температура в Сибири периодически превышала 30 градусов тепла.

К нетрадиционным для России явлениям специалисты отнесли и большое количество тайфунов в Приморском крае. В результате одного такого происшествия в сочетании с ледяным дождем серьезно пострадала инфраструктура Владивостока.

По словам Кокорина, погодные качели отрицательно сказываются на урожайности определенных растений. В частности, страдает жимолость, которая не выдерживает оттепелей. Страдают посадки и от повышенной влажности с теплом – у плодовых культур могут образовываться грибковые заболевания.

Климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов ранее рассказал Москве 24, на что может повлиять изменение длительности времен года. По словам эксперта, сейчас мир испытывает на себе последствия глобальной смены климата.

