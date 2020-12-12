Нынешний декабрь в Москве досрочно стал самым солнечным за историю наблюдений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Декабрь 2020 года в Москве стал самым солнечным за всю свою историю, сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец. По его словам, план по солнцу выполнен уже на 300%.
"С 5 декабря в дневнике погоды в Москве в графе облачность все время стояло ясно, то есть сейчас общее время солнечного сияния составляет более 55 часов, что в три раза дольше положенного", – цитирует синоптика РИА Новости.
До сих пор самым солнечным в российской столице считался декабрь 2002 года. Тогда солнце светило 51 час. При этом три предыдущих года не дотягивали даже до нормы. К примеру, в 2017 году в декабре солнце светило лишь 6 минут, в 2018 году – 12 часов, а в 2019 году – 8 часов.
Тишковец напомнил, что первый месяц зимы в Москве по количеству часов продолжительности солнечного сияния занимает самое последнее место в году – по статистике наблюдается только 18 солнечных часов, или 8% от возможного при ясном небе. Несмотря на это, текущий декабрь досрочно становится самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений, подчеркнул синоптик.
"Причиной тому стал очень продолжительный период аномально высокого атмосферного давления – более 180 часов показания барометров превышали отметку 761 миллиметр ртутного столба, что десятикратно дольше средних значений метеостатистики", – объяснил Тишковец.
Очередной солнечный день прогнозируется в субботу. Температура воздуха в области опустится до -9 градусов. В Москве прогнозируют от -4 до -6 градусов. Ветер будет юго-восточный с порывами 5–10 метров в секунду.
В эти выходные москвичей и жителей Подмосковья ожидает бесснежная погода. Осадки будут в ночь на понедельник.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в выходные
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