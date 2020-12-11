Назван самый аномально холодный регион Европейской России

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о температурных аномалиях на востоке Европейской России. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Специалист заявил, что в ближайшие пару дней аномально холодная погода установится в Ульяновской области. Там температура воздуха будет ниже нормы на 9 градусов. При этом самым аномально холодным регионом Европейской России станет Татарстан.
"В Татарстане с 11 по 14 декабря аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на 9–17 градусов", – привел данные Вильфанд.
Синоптик отметил, что аномалии будут фиксироваться также в Оренбургской области. Там до 15 декабря температура будет ниже нормы на 9 градусов.
Кроме того, до 12 декабря аномальный холод установится в Нижегородской и Кировской областях, а также в Марий Эл, Мордовии и Чувашии. Там будет холоднее обычного на 7 градусов.
"На востоке Европейской территории России такая холодная погода, и никуда от этого не денешься", – подытожил Вильфанд.
Ранее эксперт сообщил о скором уходе из Европейской части России антициклона-джентльмена. В начале следующей недели в Москве ожидается постепенное повышение температуры.
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