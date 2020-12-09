Москвичей предупредили о магнитных бурях в ближайшие дни

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Магнитные бури прогнозируются в Москве 10 и 11 декабря. Усиление магнитной активности возможно и сегодня, сообщает портал "Метеоновости" со ссылкой на данные Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова (ИЗМИРАН).

"Такие возмущения геомагнитного фона в сочетании с высоким фоном атмосферного давления в Москве и Подмосковье и значительными перепадами температуры от ночи ко дню способствуют формированию погоды выраженного спастического типа", – отмечается в сообщении.

Метеочувствительным людям рекомендовали принять во внимание такое неблагоприятное сочетание погодных и гелиогеофизических факторов, когда возможно возникновение сосудистых спазмов, приступов стенокардии и бронхоспазма, мигрени, скачков артериального давления и болей в области сердца.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что декабрь в Москве и области будет более солнечным, чем обычно. Он пояснил, что обычно этому месяцу свойственны совершенно другие погодные показатели.

Также синоптик сообщил, что благодаря аномально солнечному декабрю 2020 год может стать самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений.

Ночь на 9 декабря в Москве стала самой морозной с начала зимнего сезона. Температура опустилась до -12 градусов. В ночь на четверг температура может упасть до -11 градусов.