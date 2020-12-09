Прошедшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ночь на 9 декабря в Москве стала самой морозной с начала зимнего сезона, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.
По ее словам, температура минувшей ночью опустилась до -12 градусов. Во вторник столбики термометров в Москве опускались до -10,2 градуса.
В среду прогнозируется малооблачная погода. Днем в Москве будет дуть юго-восточный ветер с порывами от 2 до 7 метров в секунду. В городе возможно образование гололедицы. В течение дня столбики термометров опустятся до 6 градусов мороза. При этом в ночь на четверг температура может упасть до -11 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что декабрь в Москве и области будет более солнечным, чем обычно. Он пояснил, что обычно этому месяцу в нашем климате свойственны совершенно другие погодные показатели.
Также синоптик сообщил, что благодаря аномально солнечному декабрю 2020 год может стать самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений. Вильфанд уточнил, что минувшая осень уже зарегистрирована как самая теплая в истории России с пиком усредненной температуры по стране в ноябре.
Синоптики рассказали о погоде в столице во вторник
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