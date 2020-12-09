Малооблачная погода и гололедица прогнозируются в Москве в среду

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Малооблачная погода прогнозируется в Москве в среду. Об этом передает сайт Гидрометцентра России.

Отмечается, что в городе возможно образование гололедицы. В течение дня столбики термометров опустятся до 6 градусов мороза. При этом в ночь на четверг температура может упасть до -11 градусов.

Днем в Москве будет дуть юго-восточный ветер с порывами от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 766 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье днем температура воздуха составит от -4 до -9 градусов. При этом в ночь на четверг в некоторых районах значения термометров могут упасть до 14 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что декабрь в Москве и области обещает быть более солнечным, чем обычно. Из-за этого декабря 2020 года может стать самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений.

С 7 на 8 декабря в Москве была зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы. Утром во вторник температура воздуха была на 2 градуса ниже положенной многолетней нормы и составляла минус 10 градусов.