Ночь на 8 декабря стала самой морозной с начала зимы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самая морозная ночь в Москве с начала зимы 2020 года была зафиксирована с 7 на 8 декабря. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

"В условиях аномально высокого атмосферного давления, выше нормы на 20 миллиметров ртутного столба, связанного с сибирским антициклоном, прошедшая ночь в столичном регионе ознаменовалась усилением морозов", – приводит РИА Новости слова синоптика.

Специалист подчеркнул, что утром 8 декабря температура воздуха была на 2 градуса ниже положенной многолетней нормы месяца и составила -10 градусов. В регионе столбики термометров колебались от -8,1 до -14,9.

Самая низкая температура была зафиксирована в Черусти Московской области. Она составила -17,1 градуса. Тишковец отметил, что ранее самой морозной ночью этой зимы стала ночь на 7 декабря. Тогда температура воздуха была -9,3 градуса.

При этом, по словам метеоролога, до конца этой недели будет держаться сибирский антициклон.

Ранее в Москве был побит рекорд атмосферного давления 1959 года. Это произошло в ночь на понедельник, 7 декабря.

Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в центре и на юге европейской территории России установится мощный блокирующий антициклон.

По его словам, он принесет с собой "однообразную" солнечную и морозную погоду до конца недели. При этом осадков не ожидается.

