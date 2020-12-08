Ночь на 8 декабря стала самой морозной с начала зимы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Самая морозная ночь в Москве с начала зимы 2020 года была зафиксирована с 7 на 8 декабря. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
"В условиях аномально высокого атмосферного давления, выше нормы на 20 миллиметров ртутного столба, связанного с сибирским антициклоном, прошедшая ночь в столичном регионе ознаменовалась усилением морозов", – приводит РИА Новости слова синоптика.
Специалист подчеркнул, что утром 8 декабря температура воздуха была на 2 градуса ниже положенной многолетней нормы месяца и составила -10 градусов. В регионе столбики термометров колебались от -8,1 до -14,9.
Самая низкая температура была зафиксирована в Черусти Московской области. Она составила -17,1 градуса. Тишковец отметил, что ранее самой морозной ночью этой зимы стала ночь на 7 декабря. Тогда температура воздуха была -9,3 градуса.
При этом, по словам метеоролога, до конца этой недели будет держаться сибирский антициклон.
Ранее в Москве был побит рекорд атмосферного давления 1959 года. Это произошло в ночь на понедельник, 7 декабря.
Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в центре и на юге европейской территории России установится мощный блокирующий антициклон.
По его словам, он принесет с собой "однообразную" солнечную и морозную погоду до конца недели. При этом осадков не ожидается.
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