Рекордно высокое атмосферное давление зафиксировано в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве побит рекорд атмосферного давления 1959 года. Это произошло в ночь на понедельник, 7 декабря, сообщает портал "Метеоновости".

Отмечается, что рекордное значение установилось в самом начале ночи.

"На ВДНХ в полночь давление достигло 1024,2 гПа (768,4 миллиметра ртутного столба), что на 0,3 гПа выше прежнего рекорда 1959 года", – сказано в сообщении.

При этом специалисты прогнозируют повышение атмосферного давления и в течение дня. Итоговое значение рекорда будет известно вечером.

Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован в воскресенье, 6 декабря. Тогда он превысил 768,1 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в центре и на юге европейской территории России установится мощный блокирующий антициклон.

По его словам, он принесет с собой "однообразную" солнечную и морозную погоду до конца недели. При этом осадков не ожидается.

