Москвичам сообщили о приходе "пушкинской" погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в течение следующей недели в столичном регионе установится морозная и солнечная погода.

По его словам, температура будет опускаться до минус 15 градусов, что ниже нормы на 1-2 градуса. При этом заметных осадков не ожидается, передает ТАСС.

"Мороз и солнце" [цитата из стихотворения "Зимнее утро" Александра Пушкина], но, эх, снега не хватает, – сказал Вильфанд. – Вполне нормальная зима, тем более длительная".

Однако, добавил метеоролог, ожидается сильно повышенное атмосферное давление. В отдельные дни оно будет превышать норму на 20 миллиметров ртутного столба.

Специалиста центра "Фобос" Евгений Тишковц ранее рассказал, что декабрь 2020 года может стать самым солнечным в истории столичных метеонаблюдений.