Синоптики пообещали москвичам теплый январь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Синоптики обещают жителям Москвы теплую и влажную погоду в январе. Об этом сообщает центр "Фобос".

Эксперты прогнозируют, что осадков в январе выпадет на 20% больше, чем обычно, температура воздуха при этом будет на 4–5 градусов выше стандартных показателей.

Специалисты центра "Фобос" предупреждают: погода будет неустойчивая, возможны и оттепели, и морозы. Также эксперты отмечают, что в феврале может похолодать, однако закончится зима все равно сравнительно тепло. По прогнозам синоптиков, в феврале средняя температура будет на три градуса выше обычной.

Ранее синоптики рассказали, сколько снега будет в Москве на Новый год.