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Москва 24

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Общество

12:22

Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении в выходные

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Морозная погода с ветром и высоким атмосферным давлением ждет москвичей в выходные. Об этом РИА Новости заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что Москва окажется в зоне высокого атмосферного давления, оно будет близко к рекордным значениям. По информации метеоспециалистов, в воскресенье атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба.

По словам Поздняковой, в первые выходные декабря погоду определит антициклон. "Погода будет в субботу облачная с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночь будет довольно морозной: в городе – от минус 4 до минус 6, по области – до минус 9. Дневная температура в столице – от минус 2 до минус 4, по области – от минус 1 до минус 6", – поделилась прогнозом Позднякова.

Она уточнила, что 6 декабря в столице ожидается переменная облачность, осадков практически не прогнозируется. Температура воздуха снизится на пару градусов. Днем столбики термометром покажут до минус 6 градусов. По словам синоптика, на выходных жителям столицы надо одеться теплее, ожидается легкий ветер.

Ранее синоптик рассказала, сколько продержится снежный покров в Москве. По словам Марины Макаровой, снег постепенно будет накапливаться из-за отрицательной температуры.

"Утро": в Москву придут легкие морозы

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