Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Морозная погода с ветром и высоким атмосферным давлением ждет москвичей в выходные. Об этом РИА Новости заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
Она уточнила, что Москва окажется в зоне высокого атмосферного давления, оно будет близко к рекордным значениям. По информации метеоспециалистов, в воскресенье атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба.
По словам Поздняковой, в первые выходные декабря погоду определит антициклон. "Погода будет в субботу облачная с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночь будет довольно морозной: в городе – от минус 4 до минус 6, по области – до минус 9. Дневная температура в столице – от минус 2 до минус 4, по области – от минус 1 до минус 6", – поделилась прогнозом Позднякова.
Она уточнила, что 6 декабря в столице ожидается переменная облачность, осадков практически не прогнозируется. Температура воздуха снизится на пару градусов. Днем столбики термометром покажут до минус 6 градусов. По словам синоптика, на выходных жителям столицы надо одеться теплее, ожидается легкий ветер.
Ранее синоптик рассказала, сколько продержится снежный покров в Москве. По словам Марины Макаровой, снег постепенно будет накапливаться из-за отрицательной температуры.
"Утро": в Москву придут легкие морозы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: