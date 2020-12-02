Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

В ГИБДД призвали столичных водителей к осторожности из-за скользких дорог, синоптики прогнозируют понижение температуры в городе к вечеру 2 декабря.

"К вечеру температурные значения значительно понизятся. На дорогах может быть скользко. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию и полегче на поворотах. Берегите себя", – сказали в Госавтоинспекции, передает ТАСС.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили об облачной погоде с прояснениями в столице в среду, 2 декабря. Синоптики отмечают, что столбики термометров днем опустятся до трех градусов мороза. Ночью похолодает до минус восьми.