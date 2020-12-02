До трех градусов мороза ожидается в Москве в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями ожидается в столице в среду, 2 декабря, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики отмечают, что столбики термометров днем опустятся до трех градусов мороза. Ночью похолодает до минус восьми.

В Подмосковье днем ожидается минус пять градусов, а в ночные часы возможны заморозки до десяти градусов.

Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит в регионе 763 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прошедшая осень в Москве стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений с 1879 года. Средняя температура в осенние месяцы в столице составила плюс 8,4 градуса.

Самым теплым в истории был октябрь, сентябрь – на четвертом месте, ноябрь – на пятом. До этого самая теплая осень в Москве была в 1974 году, на втором месте – осень 2019 года.

Синоптик также указал, что 1 декабря температура в Москве была на 4 градуса выше нормы, что соответствует осенним значениям. Однако 2 декабря температура понизится до отрицательных значений и будет соответствует многолетним значениям, которые характерны для начала декабря.

Вильфанд добавил, что умеренно морозная погода будет наблюдаться всю первую декаду декабря.