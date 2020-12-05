Декабрь в Москве может стать самым солнечным и светлым в истории метеонаблюдений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Декабрь 2020 года может стать самым солнечным в истории столичных метеонаблюдений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца.

По словам эксперта, суббота дала старт длительному периоду малооблачной погоды благодаря приходу сибирского антициклона.

"Такую погоду синоптики называют "миллион на миллион", – подчеркнул Тишковец.

Он отметил, что такой погоде москвичи смогут радоваться до следующих выходных. Также специалист подчеркнул, что синоптики прогнозируют до 55 ясных часов, хотя обычно первый зимний месяц самый хмурый и темный. Например, в столице, делится Тишковец, за 31 день положено не больше одного ясного дня.

"В столице по статистике наблюдается только 18 солнечных часов, или 8% от возможного при ясном небе", – добавил он.

А в декабре 2017 года солнце над столицей ни разу не появилось в небе.

Ранее москвичей предупредили о высоком давлении.