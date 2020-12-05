Москвичей предупредили о высоком давлении

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и до 6 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 5 декабря.

При этом ожидаются высокие показатели атмосферного давления – 765 миллиметров ртутного столба. Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 3-8 метров в секунду, сообщает портал "Метеоновости".

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что высокое атмосферное давление будет наблюдаться в регионе с 6 по 8 декабря. Причиной является мощный антициклон.

Метеоролог также отметил, что в столицу пришла зимняя погода, но снега до конца следующей рабочей недели не предвидится. Ночные температуры в воскресенье будут от минус 5 до 13 градусов.