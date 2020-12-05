Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:26

Москвичей предупредили о высоком давлении

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и до 6 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 5 декабря.

При этом ожидаются высокие показатели атмосферного давления – 765 миллиметров ртутного столба. Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 3-8 метров в секунду, сообщает портал "Метеоновости".

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что высокое атмосферное давление будет наблюдаться в регионе с 6 по 8 декабря. Причиной является мощный антициклон.

Метеоролог также отметил, что в столицу пришла зимняя погода, но снега до конца следующей рабочей недели не предвидится. Ночные температуры в воскресенье будут от минус 5 до 13 градусов.

"Утро": москвичам рассказали о погоде в выходные

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать