В Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главная метеостанция столицы зафиксировала рекордное атмосферное давление.

Как сообщил портал "Метеоновости", в воскресенье, 6 декабря оно превысило 768,1 миллиметров ртутного столба.

Отмечается, что давление продолжит расти в понедельник, 7 декабря, поэтому может установить новый рекорд. Прежний рекорд для 6 декабря сохранялся с 2002 года и составлял 768 миллиметров ртутного столба

Метеорологи и медики традиционно рекомендуют метеозависимым людям и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями на фоне аномально высокого атмосферного давления избегать физических нагрузок.

Кроме того, необходимо поддерживать себя лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что в течение предстоящей недели в столичном регионе установится морозная и солнечная погода.