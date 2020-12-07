Мощный антициклон спрогнозировали в европейской России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в центре и на юге европейской территории России установится мощный блокирующий антициклон.
По его словам, он принесет с собой "однообразную" – солнечную и морозную погоду до конца недели. При этом осадков не ожидается.
"Та погода, которая прогнозируется на понедельник, та же погода прогнозируется на вторник, среду, четверг и пятницу, до выходных", – сказал синоптик РИА Новости.
Вильфанд добавил, что антициклон сформировался в Сибири, а затем, благодаря редкому атмосферному процессу, переместился с востока на запад.
Метеоролог указал, что по этой приичне температуры в центре европейской части России будут на два градуса ниже нормы, а на юге – на 5-7 градусов.
6 декабря главная метеостанция столицы на ВДНХ зафиксировала рекордное атмосферное давление. Оно превысило 768,1 миллиметров ртутного столба. Прежний рекорд сохранялся с 2002 года.
В Москве прогнозируют рекордно высокое атмосферное давление
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: