Мощный антициклон спрогнозировали в европейской России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в центре и на юге европейской территории России установится мощный блокирующий антициклон.

По его словам, он принесет с собой "однообразную" – солнечную и морозную погоду до конца недели. При этом осадков не ожидается.

"Та погода, которая прогнозируется на понедельник, та же погода прогнозируется на вторник, среду, четверг и пятницу, до выходных", – сказал синоптик РИА Новости.

Вильфанд добавил, что антициклон сформировался в Сибири, а затем, благодаря редкому атмосферному процессу, переместился с востока на запад.

Метеоролог указал, что по этой приичне температуры в центре европейской части России будут на два градуса ниже нормы, а на юге – на 5-7 градусов.

6 декабря главная метеостанция столицы на ВДНХ зафиксировала рекордное атмосферное давление. Оно превысило 768,1 миллиметров ртутного столба. Прежний рекорд сохранялся с 2002 года.