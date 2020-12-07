Москвичам пообещали снег не раньше второй половины декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Из-за антициклонной погоды снега в Москве в ближайшее время не предвидится. Его появление синоптики прогнозируют во второй половине декабря, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

"Антициклонная погода и повышенное давление сохранятся в столице до 12 декабря. Осадков преимущественно не ожидается, будет много солнечных дней. В середине месяца мощный антициклон, скорее всего, будет разрушаться, и тогда ожидаются снег", – пояснил Варакин.

Специалист считает, что этот декабрь может стать самым солнечным за последние годы.

В центре погоды "Фобос" рассказали, что в Подмосковье прохождение первого циклона возможно 16-17 декабря. Он принесет сильные снегопады, ветер, метель и облачную погоду. Также синоптики не исключают непродолжительных периодов оттепелей.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Москве ожидается морозная погода без осадков. В понедельник и вторник в городе ожидается от минус 2 до минус 4 градусов.