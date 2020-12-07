Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Морозная погода без осадков ожидается в столице на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, погода будет довольно устойчивой, а из-за антициклона – малооблачно и без осадков. В понедельник и вторник в городе ожидается от минус 2 до минус 4 градусов. По области похолодает до 7 градусов мороза. Ночью на протяжении всей недели ожидается 9–11 градусов ниже нуля, по области – от -8 до -13 градусов.

Начиная с середины недели температура в Москве на несколько градусов будет ниже климатической нормы. Атмосферное давление в первой половине недели останется высоким, постепенно понижаться оно начнет после 8 декабря.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в центре и на юге европейской территории России установится мощный блокирующий антициклон. По его словам, он принесет с собой "однообразную" солнечную и морозную погоду до конца недели. При этом осадков не ожидается.

