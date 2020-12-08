Вильфанд пообещал москвичам солнечный декабрь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Декабрь в Москве и области обещает быть более солнечным, чем обычно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В этом году в декабре будет очень много часов солнечного света. Это радует", – сказал синоптик.
Он пояснил, что обычно декабрю в нашем климате свойственны совершенно другие погодные показатели.
"Обычно декабрь в столице, в умеренных широтах – это месяц депрессивный. Под депрессией я имею в виду барическую депрессию, то есть область низкого давления наблюдается в центре Европейской России. Это значит низкие облака, осадки в разном виде – снег, дождь", – сказал Вильфанд.
Также синоптик сообщил, что благодаря аномально солнечному декабрю 2020 год может стать самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений. Вильфанд уточнил, что минувшая осень уже зарегистрирована как самая теплая в истории России с пиком усредненной температуры по стране в ноябре.
"Существует большая вероятность, что нынешний год на территории России станет рекордно теплым. Если только декабрь будет не рекордно холодным", – сказал Вильфанд.
Самая морозная ночь в Москве с начала зимы 2020 года была зафиксирована с 7 на 8 декабря. Утром во вторник температура воздуха была на 2 градуса ниже положенной многолетней нормы месяца и составила минус 10 градусов.
Синоптики рассказали о погоде в столице во вторник
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: