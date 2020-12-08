Вильфанд пообещал москвичам солнечный декабрь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Декабрь в Москве и области обещает быть более солнечным, чем обычно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В этом году в декабре будет очень много часов солнечного света. Это радует", – сказал синоптик.

Он пояснил, что обычно декабрю в нашем климате свойственны совершенно другие погодные показатели.

"Обычно декабрь в столице, в умеренных широтах – это месяц депрессивный. Под депрессией я имею в виду барическую депрессию, то есть область низкого давления наблюдается в центре Европейской России. Это значит низкие облака, осадки в разном виде – снег, дождь", – сказал Вильфанд.

Также синоптик сообщил, что благодаря аномально солнечному декабрю 2020 год может стать самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений. Вильфанд уточнил, что минувшая осень уже зарегистрирована как самая теплая в истории России с пиком усредненной температуры по стране в ноябре.

"Существует большая вероятность, что нынешний год на территории России станет рекордно теплым. Если только декабрь будет не рекордно холодным", – сказал Вильфанд.

Самая морозная ночь в Москве с начала зимы 2020 года была зафиксирована с 7 на 8 декабря. Утром во вторник температура воздуха была на 2 градуса ниже положенной многолетней нормы месяца и составила минус 10 градусов.