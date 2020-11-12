Названы регионы, наиболее подверженные воздействию космической погоды

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Наиболее сильное влияние космической погоды специалисты фиксируют в полярных районах России. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель Центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики (Росгидромет) Вячеслав Буров рассказал, что магнитное поле особенно сильно воздействует на людей, место жительства которых расположено за полярным кругом.

"Те люди, которые живут на широтах выше Мурманска или еще где-то, они, конечно, испытывают воздействие на возмущение, изменение космической погоды гораздо более сильное, чем те люди, которые живут в средних широтах", – заявил эксперт.

Ранее Вячеслав Буров представил прогноз об усилении магнитных бурь в период 2024-2025 годов. Он объяснил, что на данный момент показатели снижены, но после 2021 года могут начать расти, в том числе на уровне внезапных краткосрочных вспышек.

