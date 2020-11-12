Синоптики спрогнозировали мощные магнитные бури в 2024–2025 годах

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Росгидромет предупредил о сильных магнитных бурях на отрезке 2024–2025 годов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам руководителя Центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики имени академика Федорова Росгидромета Вячеслава Бурова, в 2021 году и некоторое время позже число магнитных бурь будет низким.

"...сейчас у нас минимум солнечной активности, но в 2024 и 2025 годах мы будем проходить максимум предстоящего цикла. Уверяю, что будут сильные магнитные бури и сильные вспышки", – заявил эксперт.

Он отметил, что предстоящие погодные явления могут негативно сказаться на космической инфраструктуре и здоровье обитателей Земли. По словам Бурова, влияние магнитных бурь могут ощутить больные, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.

Ранее Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН опубликовала прогноз, согласно которому магнитные бури могут произойти 20 и 22 ноября. Ожидать следует и малых вспышек с 17 по 22 и 24–25 ноября.

