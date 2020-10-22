Врач рассказала, как минимизировать влияние магнитных бурь на здоровье

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Врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина рассказала "Мир 24" о том, как минимизировать влияние магнитных бурь, которые прогнозируются 22 октября, на организм человека.

По словам эксперта, сильнее всего эти явления отражаются на состоянии маленьких детей, подростков и пожилых людей, так как именно у этих групп населения происходит становление или изменение вегетативной системы. Также Аникина отметила, что магнитные бури сильнее воздействуют на жителей мегаполиса.

Невролог порекомендовала следить за питьевым балансом в организме и выпивать не менее полутора-двух литров воды в день.

"Если ваш доктор выписывает вам таблетки для разжижения крови, обязательно не пропускать их и принимать с большим количеством жидкости", – подчеркнула Аникина.

По словам врача, в периоды магнитных бурь следует внимательнее следить за своим состоянием. Например, если человек чувствует себя сонным и вялым, личному авто лучше предпочесть общественный транспорт.

Аникина рекомендовала горожанам отказаться от крепкого чая и кофе, а также алкоголя. Кроме того, невролог посоветовала вечером дать организму отдохнуть и выбрать более легкий ужин – например, овощной салат.

"Легкая физическая нагрузка – это никогда не вредно. 40 минут спокойной прогулки перед сном всегда очень полезны для организма. Это улучшит ваш сон и даст заряд к следующему дню. Не изменяйте своих традиций в дни магнитных бурь. Но не делайте большой психологической и физической нагрузки", – предостерегла эксперт.

Кроме того, специалист советует обратить внимание на гигиену сна, соблюдать привычные для отхода ко сну ритуалы, не задерживаться перед телевизором.

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