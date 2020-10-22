Врач рассказал, что поможет избежать простудных заболеваний осенью

Фото: depositphotos/alexraths
Осень – серьезное испытание для организма, поэтому ему нужно помогать, а не подвергать дополнительному риску простуды и гриппа. Об этом в интервью Москве 24 заявила врач общей практики городской поликлиники № 210, обладатель статуса "Московский врач" Елена Астраханцева.
"Самыми уязвимыми частями тела являются голова (органы дыхания), шея и ноги. Именно их надо в первую очередь защищать, поэтому с наступлением холодов обязательно нужно носить шарф и головной убор (либо одежду с капюшоном). Открытая шея и непокрытая голова очень уязвимы для простуды. Кроме того, переохлаждение головы может стать причиной потери слуха, развития мигрени и других заболеваний", – объяснила эксперт.
Астраханцева также напомнила о важности ношения масок и перчаток, которые необходимо менять через каждые 2–3 часа.
Кроме того, по словам врача, не стоит забывать о вакцинации против гриппа, ведь прививка является самой эффективной и безопасной защитой от этого опасного заболевания. "Пройти вакцинацию можно в городских поликлиниках, у некоторых станций метро, МЦК и железнодорожных станций, в некоторых центрах госуслуг "Мои документы". Дети и беременные могут сделать прививку только в поликлинике", – подытожила собеседница Москвы 24.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в 41 регионе превышен порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
Как говорится на сайте службы, превышение за неделю с 12 по 18 октября зафиксировано преимущественно среди взрослого населения. В частности, речь идет о вирусах парагриппа, аденовирусах, РС-вирусах. В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация находится на контроле.
По данным ведомства, вакцинацию против гриппа прошли более 38,9 миллиона россиян. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала россиян привиться от гриппа.
Она заверила, что в стране есть достаточное количество вакцины. В нынешнем сезоне процедура особенно актуальна из-за распространения коронавируса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: