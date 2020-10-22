Врач рассказал, что поможет избежать простудных заболеваний осенью

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Осень – серьезное испытание для организма, поэтому ему нужно помогать, а не подвергать дополнительному риску простуды и гриппа. Об этом в интервью Москве 24 заявила врач общей практики городской поликлиники № 210, обладатель статуса "Московский врач" Елена Астраханцева.

"Самыми уязвимыми частями тела являются голова (органы дыхания), шея и ноги. Именно их надо в первую очередь защищать, поэтому с наступлением холодов обязательно нужно носить шарф и головной убор (либо одежду с капюшоном). Открытая шея и непокрытая голова очень уязвимы для простуды. Кроме того, переохлаждение головы может стать причиной потери слуха, развития мигрени и других заболеваний", – объяснила эксперт.





Елена Астраханцева врач общей практики Что же касается обуви, то она должна иметь относительно толстую подошву, не промокать и не быть тесной, то есть не нарушать кровообращение. Если, стоя на улице, вы ощущаете холод ступнями, это повод сменить обувь на более теплую или хотя бы вставить плотную стельку.

Астраханцева также напомнила о важности ношения масок и перчаток, которые необходимо менять через каждые 2–3 часа.

Кроме того, по словам врача, не стоит забывать о вакцинации против гриппа, ведь прививка является самой эффективной и безопасной защитой от этого опасного заболевания. "Пройти вакцинацию можно в городских поликлиниках, у некоторых станций метро, МЦК и железнодорожных станций, в некоторых центрах госуслуг "Мои документы". Дети и беременные могут сделать прививку только в поликлинике", – подытожила собеседница Москвы 24.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в 41 регионе превышен порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Как говорится на сайте службы, превышение за неделю с 12 по 18 октября зафиксировано преимущественно среди взрослого населения. В частности, речь идет о вирусах парагриппа, аденовирусах, РС-вирусах. В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация находится на контроле.

По данным ведомства, вакцинацию против гриппа прошли более 38,9 миллиона россиян. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала россиян привиться от гриппа.

Она заверила, что в стране есть достаточное количество вакцины. В нынешнем сезоне процедура особенно актуальна из-за распространения коронавируса.