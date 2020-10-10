Инфекционист рассказал, как повлияет на коронавирус холодная погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал Москве 24, как будет меняться заболеваемость коронавирусом на фоне похолодания.
"На возбудитель COVID-19 низкая температура воздуха никак не повлияет. Он как вызывал заболевание, так и будет", – заявил Викулов.
Однако он отметил, что все же низкие температуры могут привести к росту количества заболевших коронавирусом. "У нас одновременно в воздухе может циркулировать до 300 респираторных инфекций, кроме COVID-19, которые также способны вызывать заболевания. Снижение температуры приведет к переохлаждению людей, к возникновению ОРВИ. И на этом фоне – на фоне ослабления организма – будет высокая восприимчивость и к другим инфекциям, в том числе к коронавирусу", – объяснил инфекционист.
Ранее главный врач ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о соблюдении профилактических мероприятий в период распространения коронавируса.
Медик советует утром натощак закапывать противовирусные капли в нос и обрабатывать его оксолиновой мазью, а вечером промывать нос соляным раствором. Для горла он рекомендовал использовать настой календулы, который способен смягчить слизистую оболочку, а также полоскать горло антисептиками на водной основе.
Также помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов напомнил, что для профилактики коронавируса необходимо ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены, а также носить средства индивидуальной защиты. В ведомстве призвали россиян провести дома ближайшие выходные, чтобы не вызвать скачка заражения COVID-19 и не увеличивать нагрузку на врачей.
В свою очередь, главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева напомнила о важности вызова врача на дом при первых симптомах простуды. "У коронавируса нет особой клинической картины, которую простой человек, не имея специализированного образования, мог бы сам диагностировать. Коронавирус может определить только врач с помощью соответствующих тестов", – объяснила специалист.
В РФ за последние сутки было зафиксировано 12 126 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Клинические проявления отсутствовали у 3 272 человек.
Москва 24 рассказала, как столица борется с коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: