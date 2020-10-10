Инфекционист рассказал, как повлияет на коронавирус холодная погода

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Врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал Москве 24, как будет меняться заболеваемость коронавирусом на фоне похолодания.

"На возбудитель COVID-19 низкая температура воздуха никак не повлияет. Он как вызывал заболевание, так и будет", – заявил Викулов.

Однако он отметил, что все же низкие температуры могут привести к росту количества заболевших коронавирусом. "У нас одновременно в воздухе может циркулировать до 300 респираторных инфекций, кроме COVID-19, которые также способны вызывать заболевания. Снижение температуры приведет к переохлаждению людей, к возникновению ОРВИ. И на этом фоне – на фоне ослабления организма – будет высокая восприимчивость и к другим инфекциям, в том числе к коронавирусу", – объяснил инфекционист.

Ранее главный врач ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о соблюдении профилактических мероприятий в период распространения коронавируса.

Медик советует утром натощак закапывать противовирусные капли в нос и обрабатывать его оксолиновой мазью, а вечером промывать нос соляным раствором. Для горла он рекомендовал использовать настой календулы, который способен смягчить слизистую оболочку, а также полоскать горло антисептиками на водной основе.

Также помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов напомнил, что для профилактики коронавируса необходимо ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены, а также носить средства индивидуальной защиты. В ведомстве призвали россиян провести дома ближайшие выходные, чтобы не вызвать скачка заражения COVID-19 и не увеличивать нагрузку на врачей.

В свою очередь, главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева напомнила о важности вызова врача на дом при первых симптомах простуды. "У коронавируса нет особой клинической картины, которую простой человек, не имея специализированного образования, мог бы сам диагностировать. Коронавирус может определить только врач с помощью соответствующих тестов", – объяснила специалист.

В РФ за последние сутки было зафиксировано 12 126 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Клинические проявления отсутствовали у 3 272 человек.