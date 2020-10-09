Песков допустил введение мер контроля на въезде в регионы РФ на фоне пандемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне пандемии коронавируса не исключено введение мер контроля на въезде в регионы РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Определенные меры контроля въезжающих в регион вполне допустимы", – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, эта возможность не подразумевает полного перекрытия границ между субъектами Федерации.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что в России могут быть введены дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса. При этом Песков отметил, что пока никаких решений не принималось.

В России за последние сутки выявили 12 126 новых случаев коронавируса. Клинические проявления отсутствовали в 3 272 из них.

