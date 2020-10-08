Эпидемиолог дал рекомендации главам регионов из-за коронавируса

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В регионах, где наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, надо скорректировать график работы ряда предприятий и организаций. Такие меры нужны, чтобы не допустить большого скопления людей в транспорте, заявил РИА Новости завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Николай Брико.
По словам эпидемиолога, руководству регионов надо поменять начало и окончание рабочего дня некоторых компаний. "Таким образом удастся разгрузить общественный транспорт в часы пик и снизить скорость распространения коронавируса и других респираторных инфекций", – сказал Брико.
Он отмечает, что часть компаний может начинать работать не в 9:00, а в 8:00–11:00. При этом время окончания рабочего дня также сдвинется.
"Сегодня, когда распространение COVID-19 ускоряется, важно создать условия для минимизации контактов населения, соблюдения социальной дистанции", – подчеркивает Брико.
Всего в России выявили 1 260 112 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровели 1 002 329 человек. За последние сутки в России выявили 11 493 новых случая COVID-19.
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