В РФ снова регистрируются случаи завоза коронавируса из-за рубежа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Специалисты вновь регистрируют случаи завоза коронавируса в Россию из-за рубежа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

"Люди прилетают с отдыха, да. К сожалению, да, такие случаи есть", – сказала Попова.

По ее словам, регистрируются даже "семейные случаи" заболеваемости, когда вирус обнаруживается и у родителей, и у детей, возвращающихся с отдыха.

Попова отметила, что ситуация с распространением коронавируса в РФ осложняется. Рост заболеваемости фиксируется в 60 субъектах РФ.

Глава Роспотребнадзора отметила, что COVID-19 этой осенью заболевают все больше пожилых людей. Попова назвала это плохим признаком, поскольку пожилые люди болеют тяжелее.

Попова не исключила введение новых мер по коронавирусу.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что мир должен научиться жить с коронавирусом, сохраняя при этом общества открытыми.