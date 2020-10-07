В ВОЗ считают, что мир должен научиться жить с COVID-19

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Мир должен научиться жить с коронавирусом, сохраняя при этом общества открытыми, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Ранее вирус был вытеснен в Европе за счет ограничительных мер, но не был побежден. Настало время, когда мы все должны научиться жить с этим вирусом и при этом постараться найти способ сохранить наши общества как можно более открытыми и как можно быстрее разрывать любые цепочки передачи вируса, и контролировать инфекцию", – подчеркнула Вуйнович.

Представитель ВОЗ отметила, что при стремительном росте заболеваемости и перегрузке медицинских учреждений необходимо "выравнивать" число случаев заражения с помощью введения различных ограничений. Вуйнович добавила, что лучше всего оценить ситуацию могут эпидемиологические, медицинские и политические органы.

"Теми, кто лучше всего могут оценить ситуацию и принять меры, являются местные эпидемиологические, медицинские и политические органы власти, действующие сообща и принимающие во внимание соображения, полученные от всех заинтересованных сторон: населения, медработников, бизнеса. ВОЗ обязательно внесет свой вклад и предложит рекомендации", – заявила Вуйнович.

11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире выявили более 35 миллионов случаев заражения, от заболевания скончались более миллиона человек.

Ранее власти Брюсселя приняли решение закрыть на месяц кафе и бары. Рестораны продолжат работу при условии соблюдения ограничительных мер.