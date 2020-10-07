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Власти Брюсселя приняли решение закрыть на месяц кафе и бары, сообщает ТАСС.

О профилактических мерах, которые будут действовать на территории города с 8 октября, журналистам заявили столичные бургомистры по итогам заседания Совета безопасности. Подчеркивается, что рестораны продолжат свою работу при соблюдении установленных мер. Заведения будут открыты только до 23:00, а за один столик могут сесть максимум четверо гостей.

Ранее в Брюсселе уже усилили меры, направленные на борьбу с COVID-19: "близкие контакты" (взаимодействие с другим человеком на расстоянии меньше 1,5 метра без маски) сократили до трех человек в месяц, у себя дома бельгийцы могут принимать не более четырех человек.

Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный режим работы, обязательный масочный режим действует во всех закрытых общественных помещениях и транспорте.

Ранее врачи рассказали о ситуации с коронавирусом в больницах Москвы. В столице зафиксирован антирекорд с мая по количеству новых случаев коронавируса – более 4 тысяч заболевших.