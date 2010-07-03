В "Склифе" число госпитализаций с коронавирусом увеличилось вдвое – директор НИИ

В столице зафиксирован антирекорд с мая по количеству новых случаев коронавируса – более 4 тысяч заболевших. В частности, в "Склифе" число госпитализаций с COVID-19 увеличилось вдвое. Об этом Москве 24 сообщил директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков. Рассказываем, как меняется эпидемиологическая обстановка в столице, справляются ли больницы с потоком заболевших и помогут ли средства защиты стабилизировать ситуацию в городе.

Обстановка в Москве

Корпус НИИ СП имени Склифосовского для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в столице постоянно растет, сообщил директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков в диалоге с Москвой 24. "Новый антирекорд – более 4 тысяч заболевших. Причем каждый день выявляются сотни новых случаев. И, увы, ежедневное число заболевших снова превышает количество выздоровевших", – заявил Петриков.





Сергей Петриков директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Только в НИИ скорой помощи им. Склифосовского количество госпитализированных пациентов увеличилось вдвое. Причем растет количество заболевших в тяжелой форме.

Петриков подчеркнул, что если так пойдет и дальше, то "нам никаких мощностей не хватит", поэтому москвичам необходимо серьезно относиться к соблюдению необходимых мер безопасности.

"Да, резервы есть, еще есть запас прочности, накоплен большой опыт, и специалисты закалены борьбой с коронавирусом. Но давайте объективно: предел есть у всего, количество коек и аппаратов ИВЛ хоть и велико, но не бесконечно. Если горожане не начнут относиться к мерам безопасности более ответственно, эти резервы могут быстро закончиться", – подчеркнул Петриков.



Коронавирусный госпиталь в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По решению Сергея Собянина в столице будут организованы два резервных госпиталя. Их разместят в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и ледовом дворце "Крылатское".





Сергей Собянин мэр Москвы В связи с высокой динамикой заболеваемости в городе мы приняли решение о вводе в действие первых двух госпиталей – это в "Сокольниках" и в "Крылатском". Сами госпитали существуют не отдельно. Они существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с COVID-19.

Сейчас резервные госпитали укомплектовывают врачами и медперсоналом. Сюда планируют направлять пациентов с легкой и средней тяжестью заболевания. Все блоки организованы по высочайшим стандартам, созданы палаты интенсивной терапии, к каждой койке подведен кислород.

"Спасать жизни можно не только в больницах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Ситуация очень тяжелая. Нам есть чем ответить, но нужно понимать, что возможности небезграничны. Горожанам нужно очень четко и быстро осознать, что большинство мер, чтобы обезопасить себя, они могут принять сами. Это предельно просто. Например, носить маску", – сообщил Петриков.

При этом директор НИИ Склифосовского подчеркнул, что маску нужно носить, не просто соблюдая формальность: не в кармане, не на подбородке, не под носом, а полностью закрывая органы дыхания. Это забота не только о себе, но и о других.





Сергей Петриков директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Когда будете ехать в транспорте или находиться в каком-то общественном месте, просто подумайте о том, что заболеть можете вы и ваши родные, им может не хватить места в больнице или аппарата ИВЛ. Готовы ли вы взять на себя ответственность за жизнь ваших близких? Я не драматизирую, это действительно так. Спасать жизни можно не только в больнице.

Петриков подчеркнул, что социальное дистанцирование также является одной из самых эффективных мер неспецифической профилактики. Если человек находится дома и ни с кем не контактирует, риск заразиться очень небольшой. Шансы на заражение сильно возрастают, если человек ездит в транспорте, посещает различные места, ежедневно контактирует с десятками других людей.





Сергей Петриков директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Нет контактов – нет рисков. Есть возможность не выходить из дома – нужно этой возможностью воспользоваться.

Если выйти из дома все-таки нужно, не забывайте про средства индивидуальной защиты, маски, кожные антисептики, социальное дистанцирование и старайтесь минимизировать физические контакты. "Все это действенные меры. Можно в них верить, можно игнорировать, но это объективная реальность. Временно ограничьте визиты к пожилым родственникам, сделайте так, чтобы во время каникул дети проводили время с пользой, а не в торговых центрах или бесцельно катаясь на транспорте. Если можете перейти на удаленный формат работы – сделайте это. Это будет ваш личный вклад в победу над COVID-19", – подчеркнул Сергей Петриков.

Цифры по COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки выявили 11 115 новых случаев коронавируса. Всего по стране зафиксировано 1 248 619 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период наблюдений умерли 21 865 человек, выздоровели 995 275.

В Москве за сутки с подтвержденным диагнозом госпитализировано 1 035 пациентов. Также на 4% увеличилось количество людей, кому требуется ИВЛ, – сейчас их 264.

За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 1 262 человека, общее число переболевших COVID-19 составляет 256 352.

Ранее работодателей в Москве обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. Согласно указу мэра, на дистанционный формат в обязательном порядке должны перейти все работники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Этим же категориям людей рекомендовано по возможности оставаться дома.

В общественных местах, транспорте, магазинах и аптеках столицы горожанам необходимо соблюдать масочный режим. Столичный бизнес оштрафовали уже более 27 тысяч раз за несоблюдение мер безопасности в связи с COVID-19. В 150 случаях деятельность предприятий временно приостановили.

Наталья Лоскутникова, Илона Соболева

