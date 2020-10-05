Столичный бизнес оштрафовали свыше 27 тыс раз за нарушения мер профилактики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный бизнес оштрафовали свыше 27 тысяч раз за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщает Оперативный штаб.

Отмечается, что в 150 случаях применялась максимально строгая мера – временная приостановка деятельности предприятия.

"Начиная с марта горожане и гости столицы получили 752 тысячи штрафов. Если учесть, что в апреле – июне режим самоизоляции должны были соблюдать как минимум 8 миллионов человек, то штрафы коснулись каждого десятого. Бизнес привлекали к ответственности свыше 27 тысяч раз", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что нарушения перчаточно-масочного режима были выявлены в автосалоне BMW. Там не соблюдали безопасную дистанцию и не проводили необходимую дезинфекцию.

Кроме этого, нарушения мер профилактики COVID-19 обнаружили в столичном ночном клубе Gipsy. Заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Специалисты объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) также выявили нарушения мер профилактики коронавируса в одном из отделений "Райффайзенбанка".

