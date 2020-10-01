Роспотребнадзор приостановил деятельность нелегальной кальянной в центре Москвы

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В Москве приостановлена работа кальянной PAR BAR, которая располагается в центре Москвы. Меры предпринял Роспотребнадзор. Об этом рассказал главный специалист-эксперт управления ведомства по столице Шамиль Мустафаев.
Он отметил, что заведение работало несмотря на запрет.
"Специалистами управления Роспотребнадзора в ходе мониторингового обследования установлено нарушение действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Кальянная PAR BAR функционировала несмотря на запрет действующего указа мэра, в соответствии с которым в настоящее время на территории Москвы запрещено курение кальяна", – приводит Агентство "Москва" слова Мустафаева.
Эксперт уточнил, что кальянной по решению суда может грозить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо приостановление работы сроком до 90 суток.
"За данное нарушение будет составлен протокол о правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях", – объяснил специалист.
Ранее сообщалось, что столичные кальянные могут закрыть из-за пандемии коронавируса. Соответствующую идею направляли в Минздрав из Общественной палаты. Специалисты считают, что данная мера поможет бороться с коронавирусом.
Кальянные хотят закрыть до конца 2020 года
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