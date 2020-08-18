Вирусолог поддержал предложение запретить работу кальянных

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Предложение о запрете работы кальянных в России до конца текущего года в связи с риском распространения COVID-19 является разумным, поскольку такие заведения могут служить средой для передачи инфекции. Об этом сообщил доктор биологических наук, академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Виталий Зверев.

"Это не самое важное, что есть в жизни и без чего люди жить не могут. Это же изо рта в рот передается, вирус передается респираторным путем при близком контакте. Поэтому я отношусь с одобрением", – приводит слова Зверева Агентство "Москва".

По словам специалиста, коронавирус вряд ли передастся через кальянный дым, однако болеющий человек может заразить других из-за несоблюдения безопасной дистанции, а также при использовании одной и той же трубки для курения.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко письмо с предложением ограничить работу кальянных заведений до конца 2020 года.

Хамзаев напомнил, что эксперты, включая представителей министерства здравоохранения, не раз отмечали опасность кальянов – их курение повышает риск распространения инфекционных заболеваний.

Ранее в Минздраве сообщили, что COVID-19 способен распространяться через кальян. Как отметили в ведомстве, многие граждане ошибочно думают, что курение кальяна не несет в себе негативных последствий для организма.

Кроме того, плохая обработка кальяна способствует распространению не только COVID-19. Курительные приспособления могут стать разносчиками туберкулеза, холеры, а также других опасных заболеваний.