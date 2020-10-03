Клубу Gipsy грозит крупный штраф за нарушения мер профилактики COVID-19

09:52
Фото: facebook.com/ilovegipsy
В центре Москвы в ночном клубе Gipsy Роспотребнадзор обнаружил нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом рассказал главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.
Он отметил, что из-за роста новых случаев заражения COVID-19 ведомство усилило контроль за проведением массовых мероприятий.
"В ходе мониторинга в ночном клубе Gipsy по адресу: Болотная набережная, дом 3/4 строение 2 специалистами управления установлено нарушение социального дистанцирования, порядка проведения дезинфекционных мероприятий, в том числе дезинфекции помещений, поверхностей и воздуха", – высказался специалист, добавив, что за нарушения заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
"В связи с выявленными нарушениями возбуждено дело по административным правонарушениям, предусмотренным частью 2 статьи 6.3 кодекса об административных правонарушений РФ", – уточнил Мустафаев.
В столице продолжатся рейды, проводимые ведомством, для стабилизации эпидемиологической ситуации, заключил эксперт.
Ранее в Москве приостановили работу кальянной PAR BAR, которая располагается в центре Москвы. Заведение работало несмотря на запрет. Заведению по решению суда может грозить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо приостановление работы сроком до 90 суток.
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