Клубу Gipsy грозит крупный штраф за нарушения мер профилактики COVID-19

Фото: facebook.com/ilovegipsy

В центре Москвы в ночном клубе Gipsy Роспотребнадзор обнаружил нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом рассказал главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

Он отметил, что из-за роста новых случаев заражения COVID-19 ведомство усилило контроль за проведением массовых мероприятий.

"В ходе мониторинга в ночном клубе Gipsy по адресу: Болотная набережная, дом 3/4 строение 2 специалистами управления установлено нарушение социального дистанцирования, порядка проведения дезинфекционных мероприятий, в том числе дезинфекции помещений, поверхностей и воздуха", – высказался специалист, добавив, что за нарушения заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

"В связи с выявленными нарушениями возбуждено дело по административным правонарушениям, предусмотренным частью 2 статьи 6.3 кодекса об административных правонарушений РФ", – уточнил Мустафаев.

В столице продолжатся рейды, проводимые ведомством, для стабилизации эпидемиологической ситуации, заключил эксперт.

Ранее в Москве приостановили работу кальянной PAR BAR, которая располагается в центре Москвы. Заведение работало несмотря на запрет. Заведению по решению суда может грозить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо приостановление работы сроком до 90 суток.

