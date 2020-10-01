Коптевский рынок в Москве закрыли из-за нарушений масочного режима

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Столичное управление Роспотребнадзора временно приостановило деятельность Коптевского рынка из-за выявленных нарушений перчаточно-масочного режима и иных требований безопасности. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"На момент проверки был выявлен комплекс нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В частности – отсутствие дезинфицирующих средств, неудовлетворительное санитарное содержание туалетных комнат, также отсутствовали бактерицидные лампы в павильонах рынка, частично отсутствовали маски", – рассказали в надзорном ведомстве.
Главный специалист – эксперт территориального управления Роспотребнадзора по Москве в САО Нонна Малчук уточнила, что временный запрет предусматривает ограничение работы рынка на срок до 90 суток. Помимо этого, торговую площадку могут обязать выплатить штраф в размере до 500 тысяч рублей.
По данным на 30 сентября, в Москве приостановили работу более 60 магазинов. Санкционные меры были приняты в отношении организаций, где сотрудники или посетители не соблюдали масочный режим и не соблюдали правила санитарной безопасности.
Штрафные меры также будут применять к столичным театрам. Схема та же, что и с магазинами, – ограничение работы сроком до 90 дней или штраф в размере до 500 тысяч рублей. Проверка уже показала нарушения в Доме культуры имени Зуева.
В Москве усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима
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