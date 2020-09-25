В столице закрыли Eurospar и "Пятерочку" за нарушение масочного режима

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Еще шесть магазинов временно приостановили свою работу в Москве в связи с несоблюдением противоэпидемических мер. В их числе Eurospar и "Пятерочка", заявил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"За последние сутки была ограничена деятельность еще шести предприятий торговли, где посетители и продавцы не носили маски и перчатки, не соблюдали социальную дистанцию, в том числе "Пятерочка" и Eurospar", – сообщил Немерюк. По его словам, сейчас сотрудники Роспотребнадзора, департамента торговли и МВД следят за соблюдением масочно-перчаточного режима в магазинах.
В общей сложности, уточнил Немерюк, закрыто 49 магазинов из-за нарушений. При этом срок приостановки работы определяется судом, а магазины закрывают не только из-за отсутствия масок и перчаток у сотрудников или посетителей, а также за нарушение требований к санобработке, отсутствие устройств для обеззараживания воздуха в магазинах.
Немерюк добавил, что посетители магазинов, у которых нет масок и перчаток, не должны обслуживаться. Кроме того, администрация имеет право не пускать людей без средств защиты, подчеркивает он.
Масочный режим введен в Москве указом мэра Сергея Собянина от 12 мая. Медицинские маски и перчатки необходимо использовать при посещении магазинов, торговых центров и иных общественных мест.
Ранее говорилось, что за нарушение масочного режима в Москве закрыли 43 магазина.
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