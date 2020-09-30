Более 60 магазинов в Москве приостановили работу из-за нарушений масочного режима

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве из-за нарушений масочного режима приостановили работу 62 продовольственных магазина, в том числе торговых сетей "Дикси" и X5 Retail Group, сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, помимо них, временно закрыты несколько детских магазинов, семь магазинов непродовольственный торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты. Всего на различные предприятия потребительского рынка Москвы составили более 15 тысяч протоколов об административной ответственности.
"Несмотря на то что рейды продолжаются и в целом ситуация улучшается по использованию масок как посетителями, так и сотрудниками магазинов, к сожалению, закрываются магазины Роспотребнадзором за несоблюдение данного режима", – сказал Немерюк.
Он отметил, что эти проверки продолжатся, поэтому он призвал все предприятия работать как с персоналом, так и с посетителями, чтобы все носили маски.
За минувшие выходные приостановили работу 13 магазинов, не соблюдавших масочный режим. Ранее по той же причине в Москве приостановили свою работу шесть магазинов. В их числе оказались Eurospar и "Пятерочка".
В Москве усиливают контроль за соблюдением масочного режима
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