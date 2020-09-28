Еще 13 магазинов в Москве закрыли из-за несоблюдения масочного режима

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за минувшие выходные приостановили работу еще 13 магазинов из-за несоблюдения масочного режима, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По его словам, посетители и сотрудники торговых точек игнорировали требование по ношению масок и перчаток, а также не соблюдали безопасную дистанцию.

"Мы еще раз просим всех соблюдать масочно-перчаточный режим и не нарушать те пункты указа мэра столицы, которые продолжают действовать в Москве", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Немерюк уточнил, что всего из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима, согласно решению Роспотребнадзора, закрыто 62 магазина.

Ранее шесть магазинов приостановили свою работу в Москве по той же причине. В их числе оказались Eurospar и "Пятерочка".

Немерюк напомнил, что посетители магазинов, у которых нет масок и перчаток, не должны обслуживаться. Кроме того, администрация имеет право не пускать людей без средств защиты. За соблюдением масочно-перчаточного режима в магазинах следят сотрудники Роспотребнадзора, департамента торговли и МВД.

До этого за нарушение масочного режима в Москве закрыли 43 магазина.