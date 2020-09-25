Московские театры оштрафуют за нарушение масочного режима

Театры Москвы будут штрафовать за несоблюдение посетителями масочного режима. Наказание – штраф до 500 тысяч рублей либо приостановка деятельности до 90 дней.

Как рассказал начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов, проверка выявила нарушения в Доме культуры имени Зуева.

"В ходе обследования были выявлены следующие замечания: несмотря на то что при входе в здание осуществляется контроль за соблюдением масочного режима, после этого часть зрителей снимают маски и находятся в помещении уже без масок. В ряде случаев сотрудники администрации делают замечания, но в большинстве случаев они не могут уследить за всеми посетителями", – объяснил эксперт.

По словам Худобородова, в зрительном зале посетители зачастую находятся без масок, что противоречит санитарным нормам, введенным из-за пандемии коронавируса.

Специалист напомнил, что за нарушение требований юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 300 до 500 тысяч рублей, либо приостановлением деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, в свою очередь, призвал москвичей соблюдать меры безопасности в театрах.

"Дорогие друзья, не рискуйте, пожалуйста, ни своим здоровьем, ни здоровьем своих родных и близких, не подставляйте свои любимые театры. Ведь ваши нарушения в конечном счете для них – санкции, вплоть до прекращения творческого процесса", – заявил глава ведомства.

Кибовский напомнил, что в залах следует соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что власти приостановили работу нескольких магазинов сетей "Перекресток" и "Магнолия" за нарушение масочно-перчаточного режима.

Сотрудники Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводят рейды, выявляя предприятия, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей.

По той же причине оштрафовали более чем на 1 миллион рублей ЦУМ. Всего предприятиям торговли за несоблюдение мер безопасности, связанных с распространением коронавируса, выписали более 15 тысяч штрафов.

Согласно рекомендациям врачей, сейчас лучше избегать большого скопления людей и всегда носить маску.