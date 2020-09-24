За нарушение масочного режима закрыты "Перекресток" и "Магнолия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские власти приостановили работу нескольких магазинов сетей "Перекресток" и "Магнолия" за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Хотелось бы еще раз напомнить, что масочно-перчаточный режим в Москве не отменен и продолжает действовать как в транспорте, так и на предприятиях торговли и других объектах", – сказал Немерюк.

Он отметил, что сотрудники Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводят рейды, выявляя предприятия, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей.

По его словам, всего за подобные нарушения в столице закрыли 43 предприятия торговли. Срок приостановки работы определяет суд.

Главный специалист – эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по ЮВАО Петр Майоров уточнил, что магазинам грозит приостановка деятельности на 90 дней или штраф.

Он уточнил, что в закрытых магазинах кассиры обслуживали покупателей без масок и перчаток, не было дезинфицирующих средства в подсобных помещениях и не был представлен масочно-перчаточный запас.

Также в магазинах не проводилась уборка и обеззараживание воздушной среды ультрафиолетовыми бактерицидными установками, были загрязнены вентиляционные системы.

Майоров отметил, что если юридическое лицо предоставит документы, подтверждающие "исправление ситуации", то это станет смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что работа 139 объектов приостановлена с 1 мая в Москве из-за невыполнения противоэпидемиологических мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Из них в отношении 59 объектов действует временный запрет деятельности, помещения объектов опечатаны, административные материалы переданы в суд.